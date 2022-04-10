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Битва за Слов’янськ може стати ключовою: опубліковані карти імовірних напрямків атак росії

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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На відкритій місцевості Донеччини та Луганщини у росіян менше можливостей для атаки Новина оновлена 10 квітня 2022, 08:34
На відкритій місцевості Донеччини та Луганщини у росіян менше можливостей для атаки

Прориватися армія рф може з боку Запоріжжя, Харкова, Маріуполя.

Після того, як російські війська відступили з півночі України, вони перекидають свої сили на схід України — під Харковом (в Ізюмі) накопичуються сили російської армії, продовжується атака на підконтрольні Україні Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну. При цьому в цьому районі українські війська вже "окопалися" і чинять сильний опір, але росіяни можуть мати чисельну перевагу.

ВВС публікує карту ймовірних напрямків атаки на Україну в контексті заяв російської сторони щодо цілей військового вторгнення — захопити Донецьку та Луганську область.

При цьому ландшафт на стороні українських захисників — аналітики вважають, що менша кількість лісів допоможе ефективніше вести оборону. За даними Інституту Вивчення війни, на які посилаються журналісти, наступ йтиме з семи напрямків.

Імовірна карта атак росії
Імовірна карта атак росії

Серед них – висування військ від Ізюму до Слов’янська. Битва за нього може бути ключовою у наступному етапі війни проти росії. У разі успішної атаки та окупації міста росвойськам відкриється два шляхи для оточення українських військових на південь чи на схід.

Маріуполь, який обороняється вже понад 40 днів від переважаючих сил противника, відтягує значні сили росіян. Якщо він впаде, це відкриє росармії можливість наступати на північ, на захід від Донецька.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку української розвідки, одна з ймовірних цілей концентрації військ росії — Харків. Також зберігається ризик того, що військові росії знову можуть рушити на Київ, хоча такий результат малоймовірний і швидше військові дії розгорнуться на півдні та сході країни.

Теги:
#Україна #Карти #Слов'янськ #Вторгнення
На відкритій місцевості Донеччини та Луганщини у росіян менше можливостей для атаки
Україна
Битва за Слов’янськ може стати ключовою: опубліковані карти імовірних напрямків атак росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На відкритій місцевості Донеччини та Луганщини у росіян менше можливостей для атаки
Битва за Слов’янськ може стати ключовою: опубліковані карти імовірних напрямків атак росії
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