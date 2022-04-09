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Спочатку Харків, потім Київ: в українській розвідці розповіли про плани росії — CNN

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Харків уже постраждав від рук російсько-окупаційних військ Новина оновлена 09 квітня 2022, 06:31
Харків уже постраждав від рук російсько-окупаційних військ

Своїх планів на нашу країну рф залишати не хоче

Харків — одне з міст, яке з початку війни поливало вогнем російські війська і йому, на думку глави розвідки, загрожує нова небезпека.

Кирило Буданов, голова ГУР Міноборони України, в інтерв’ю CNN розповів, що після перегрупування на сході України росармія планує рухатися у бік Харкова. Заходять вони у бік Ізюму через Білгород.

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Першою метою наступу Буданов вважає саме Харків, також він зазначає, що росіяни продовжать намагання захопити Маріуполь. Після цього у планах окупантів може бути ще одна спроба наступу на Київ.

Він також зазначив, що для відбиття атак росії Україні потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Харків уже називали ймовірною метою росії на сході України. Серед імовірних об’єктів захоплення також місто Дніпро.

"Телеграф" стежить за ситуацій на фронті — на Харківський напрямок перекидають ті частини, які раніше вивели із Сумської області. При цьому у найвищому українському керівництві прогнозують два тижні важких боїв на сході.

Теги:
#Україна #Харків #Війна
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