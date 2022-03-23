Харків та його рани — руйнування міста у фото "Телеграфу"

Місто обстрілюють з першого дня війни

Харків, українське місто-герой у війні з росією, продовжує жити попри руйнування. У місті продовжують діяти комунальні служби, співробітники яких під обстрілами прибирають вулиці від уламків, ремонтують системи водо та електропостачання, і волонтери, що роздають гуманітарну допомогу, організовують евакуацію.

Кореспондент "Телеграфу" побував у Харкові. Руйнування воєнного часу — його очима.

Чому росії не виграти війну проти України?

По будівлі обласної адміністрації російські війська вдарили ще 1 березня. У споруді все ще продовжуються роботи з розбору завалів.

Крізь верхні вікна видно небо — серед масштабне обвалення

Вхід до обласної адміністрації

Біля ХОДА все ще багато уламків Скло вибите Замість вікон — чорні провали. Входи закладені мішками із піском

Наступного дня, другого березня, вороги вдарили по будівлі біля Харківської міськради. Цьому будинку було понад 100 років.

Зруйнована будівля була відреставрована близько 10 років тому

Кіоск неподалік будівлі міської ради

Ця будівля у Харкові знайома багатьом городянам. Вона розташовувалася на початку проспекту імені Гагаріна неподалік однойменної станції метро. Сама будівля вціліла — снаряди падали в окрузі.

Наслідки обстрілу Харкова

Старий центр постраждав — новобудови пошкоджено, а багато будинків, які ще пам’ятали Російську імперію, зруйновані вщент.

Багато приватних будинків у руїнах Наслідки прильотів поблизу будівлі Зруйнований будинок у Харкові

На задньому фоні видніється дзвіниця Успенського собору. Зруйнований будинок Наслідки обстрілів

Останніми днями обстріл стали частіше — ворог використовує танки, міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Постраждалі райони: Північна Салтівка, ХТЗ, Велика Данилівка, а також частково Олексіївка та Холодна гора.

Харків’яни разом із комунальними службами вийшли на прибирання міста — щоби взяти участь у розбиранні завалів після обстрілів потрібно зареєструватися.

Як раніше писав "Телеграф", супутникові знімки показують масштаби руйнувань у Маріуполі, де знищено понад 80% будинків.