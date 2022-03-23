Харків та його рани — руйнування міста у фото "Телеграфу"
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Місто обстрілюють з першого дня війни
Харків, українське місто-герой у війні з росією, продовжує жити попри руйнування. У місті продовжують діяти комунальні служби, співробітники яких під обстрілами прибирають вулиці від уламків, ремонтують системи водо та електропостачання, і волонтери, що роздають гуманітарну допомогу, організовують евакуацію.
Кореспондент "Телеграфу" побував у Харкові. Руйнування воєнного часу — його очима.
Чому росії не виграти війну проти України?
По будівлі обласної адміністрації російські війська вдарили ще 1 березня. У споруді все ще продовжуються роботи з розбору завалів.
Наступного дня, другого березня, вороги вдарили по будівлі біля Харківської міськради. Цьому будинку було понад 100 років.
Ця будівля у Харкові знайома багатьом городянам. Вона розташовувалася на початку проспекту імені Гагаріна неподалік однойменної станції метро. Сама будівля вціліла — снаряди падали в окрузі.
Старий центр постраждав — новобудови пошкоджено, а багато будинків, які ще пам’ятали Російську імперію, зруйновані вщент.
Останніми днями обстріл стали частіше — ворог використовує танки, міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Постраждалі райони: Північна Салтівка, ХТЗ, Велика Данилівка, а також частково Олексіївка та Холодна гора.
Харків’яни разом із комунальними службами вийшли на прибирання міста — щоби взяти участь у розбиранні завалів після обстрілів потрібно зареєструватися.
Як раніше писав "Телеграф", супутникові знімки показують масштаби руйнувань у Маріуполі, де знищено понад 80% будинків.
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