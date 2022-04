Залишили Сумщину, щоб атакувати Донбас: свіжі карти боїв в Україні

Основні зусилля зосереджені на двох основних та двох допоміжних напрямках

Російська армія на 45-й день війни з Україною продовжує маневрувати на сході країни, не забуваючи і про південний напрямок. Ті підрозділи, які залишили Сумщину та інші північні області, зараз намагаються кинути на Харків та Ізюм, але дедалі більше окупантів відмовляються від продовження служби.

Такий звіт разом із останніми картами боїв опублікували фахівці The Institute for the Study of War на ранок 9 квітня.

Найголовніше — те, що, незважаючи на всі спроби, ворожі війська не змогли захопити Слов’янськ, а також населений пункт Барвінкове і регулярно отримують від ЗСУ "на горіхи" під Ізюмом. За останню добу окупантам не вдалося просунутися вперед на цьому напрямку, тому вони "кошмарять" людей іншими способами.

Карта боїв на Донбасі

Звісно, йдеться про жорстоку атаку на вокзал Краматорська, де загинуло понад п’ятдесят людей, серед яких є діти.

Загалом наступ російської армії на Донбасі продовжується, але українські захисники дають гідний бій.

Залишається гарячою точкою і Маріуполь, де тривають жорстокі сутички між росіянами та українцями. ЗСУ продовжують тримати оборону попри те, що російська пропаганда всіляко намагається їх дискредитувати чи оббрехати.

Карта боїв за Маріуполь

Слід наголосити, що схід України — лише частина напрямків, актуальних на фронті нині. Є також інша частина атак — на південні області. Особливо це видно після того, як всю північ країни (останньої — Сумська область) було звільнено від окупантів. В одній частині України стало легше дихати, в іншій — ворог став активнішим.

Карта свіжих боїв в Україні

При цьому з Херсонщини надходять заспокійливі новини. Фахівці припускають, що українським військам вдалося взяти під контроль частину західного напрямку під Херсоном, що загрожує спокійному існуванню російських окупантів на території обласного центру. Також під контролем росіян поки що залишається місто Снігурівка на Миколаївщині, але далі їм просунутися не вдається.

Найімовірніше, атаки на Слов’янськ продовжаться і далі, а бої за Донбас (особливо Маріупольський напрямок) будуть ще кривавішими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії можуть зібрати додаткову кількість солдатів, щоб перекинути в Україну. Передбачається, що для цього задіють не лише резервістів, а й механізм весняного призову, указ про який зовсім недавно був підписаний путіним.

При цьому в Україні обов’язковий весняний заклик скасовано і на це є своя важлива причина.