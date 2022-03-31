путін підписав указ про призов до армії: що відомо

Чи збираються відправити новобранців до України, поки що невідомо

У четвер, 31 березня, кривавий диктатор володимир путін підписав указ, який дає старт весняному призову до російської армії, яка вже 36-й день поспіль воює на території України. За попередніми підрахунками, до 15 липня (поки триватиме призов) до лав військовослужбовців планують залучити близько 134 500 осіб.

Подробиці нинішньої хвилі призову в Росії розібрав місцевий юрист Павло Чиков у своєму Telegram-каналі.

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Серед іншого він зазначає, що за час весняного призову в росії сподіваються, що в армію прийде на сім тисяч юнаків більше, ніж це було восени минулого року.

Перші відправки на службу, додає Чіков, мають розпочатися вже у третій декаді травня. До цього проводитиметься поширення повісток, проходження медкомісії та уточнення інших нюансів щодо служби в армії.

"При цьому на прес-конференції 29 березня Сергій Шойгу наголосив, що "призовники не будуть відправлені до жодних "гарячих точок", — пише Павло Чиков.

Поки що невідомо, чи вважається війна в Україні однією з "гарячих точок", адже в Росії продовжують стверджувати, що тут ведеться лише "спецоперація".

Цікаво, що при цьому кремлівському режиму нічого не заважало розпочати мобілізацію серед людей непризовного віку. Так, наприклад, повістки у військкомати почали отримувати чоловіки, яким уже виповнилося 27 років. Також реєструються випадки, коли хлопців спеціально виключали з університетів, щоб мати "законну" підставу призвати їх до армії.

При цьому добровольці не поспішають йти в армію — як повідомляла розвідка, на всю Калінінградську область охочих розпочати проходження військової служби висловило лише 17 людей.