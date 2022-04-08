Трагедія у Краматорську: кількість загиблих зросла

На вокзалі одразу після обстрілу загинули 38 людей, ще 12 — померли у лікарні.

У Краматорську зросла кількість жертв ракетного обстрілу, який нанесли по вокзалу міста російські окупанти. Серед загиблих 45 дорослих та 5 дітей.

Про це у п'ятницю, 8 квітня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро — діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину (16:50 — ред.) внаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська", — написав він у власному Telegram-каналі.

Крім того, у лікарню з пораненнями різного ступеню важкості потрапили 98 осіб.

"З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі", — уточнив Павло Кириленко.

За словами голови Донецької ОВА, кількість жертв та постраждалих може змінюватися, адже до лікарень звернулися далеко не всі постраждалі.

Як повідомляв "Телеграф", на вокзалі у Краматорську були тисячі людей, які намагалися евакуюватися з обстрілюваного міста, і російські військові не могли не бачити, що б’ють по людях. На трагедію вже відреагував і Володимир Зеленський, назвавши дії росіян "злом, який не має меж".

При цьому російські ЗМІ та багато інших пропагандистських ресурсів вже рознесли новину про удар по вокзалу Краматорська як атаку українських військовослужбовців. Це при тому, що наша влада намагається максимально убезпечити мирних жителів, закликаючи, наскільки можна, евакуюватися з потенційно небезпечних районів — наприклад, Донецької області.