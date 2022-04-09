Війна - день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі (онлайн)

Оперативно про головне за день

Вже 45-й день Україна відбиває атаки російських солдатів. За цей час ЗСУ у багатьох напрямках перейшли у контрнаступ та відтіснили росіян з Київської, Чернігівської та Сумської областей, однак ворожі війська у відповідь запустили ракети по Одесі та "Точкою-У" вдарили по вокзалу Краматорська. Карти бойових дій говорять про те, що зараз саме Донбас є головною ціллю загарбників, однак українські військові добре про це поінформовані та готові до відсічі противника. Тим часом на міжнародній арені прозвучали обнадійливі заяви щодо гарантій безпеки для України — країною-гарантом планує стати Франція. Раніше такі ж заяви звучали від Великої Британії та Італії. Не обійшлося у цьому питанні без втручань росії, яка запропонувала як країну-гаранта безпеки Білорусь. Отож, боротьба України з росією триває на усіх фронтах.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 9 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що з найважливішими для України подіями в країні та світі за 6 квітня можна детально ознайомитись у нашій статті: "Війна — день 42: бої за південь і схід України продовжуються, росія бомбить українські міста".

А докладніше дізнатися про те, що відбувалося 7 квітня, можна в нашому матеріалі: "Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції".

Події російсько-української війни за 8 квітня описані у матеріалі: "Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних".