Величезна частина військ окупантів вже небоєздатна - CNN дізнався про деталі

Українські захисники завдали потужного удару по російській армії

Приблизно чверть військ російської федерації, які були задіяні під час повномасштабного вторгнення на українські землі, є "фактично недієздатними". Вони понесли надзвичайно великі втрати, а їх матеріально-технічна база та забезпечення перебувають на вкрай низькому рівні.

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Про це, посилаючись на одного з європейських чиновників, повідомляє іноземне видання "CNN".

Згідно з його словами, військовим керівництвом росії було розміщено близько 120 батальйонних тактичних груп (БТГр) навколо України, з яких за шість тижнів війни з ладу вийшли приблизно 29.

Також він додав, що російська армія не полишала спроб об’єднати кілька частин БТГр, які були боєздатними. Із залишків двох або трьох БТГр вони намагалися створити один повноцінний злагоджений бойовий загін.

Європейський чиновник сказав, що такі коментарі були оприлюднені на наступний день після публічного визнання речником кремля дмитром пєсковим, що російська армія понесла значні втрати під час війни в Україні та назвав це "великою трагедією" для рф.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати виведення російських військ з Києва та області "приниженням" для кремля, пєсков заявив, що використання цих формулювань буде "неправильним розумінням ситуації".

Варто нагадати, що заява російського представника викликала неабиякий шквал саркастичних емоцій у соцмережі. Зокрема, напередодні було оприлюднено жартівливу відео підбірку про те, як про ці втрати повідомляють російські ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри невдалі спроби російської федерації захопити українську столицю — місто Київ, вона вирішила змінити тактику і зосередити свої сили на інших напрямках.