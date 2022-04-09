Санкції працюють: усім російським фурам дали тиждень, щоб забратися з ЄС

Європа чітко означала свою позицію щодо рф

Тиждень часу, до 16 квітня, дістався автомобільним вантажним перевізникам з росії та Білорусі, які працюють у країнах Євросоюзу. За цей період компанії мають забрати свої машини з території держав-членів ЄС, інакше вони потраплять під дію санкцій та заарештують.

Таке розпорядження набирає чинності завдяки ухваленому п’ятому санкційному пакету від Євросоюзу, повідомляє EUR-lex.

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Ті фури і вантажні автомобілі, які все ще їздять дорогами країн європейської співдружності, мають "змотувати вудки" і виїжджати на батьківщину або ж до країн Європи, які не є членами ЄС.

Слід також підкреслити, що під обмеження потраплять і машини, які прямують транзитним шляхом. Якщо вони мають російську чи білоруську реєстрацію, то в’їзд до Євросоюзу їм заборонено.

Нагадаємо, що з фурами, що везли підсанкційні товари до Білорусі та Росії, вже близько місяця на польському кордоні борються тимчасові переселенці з України. Вони блокували проїзд через кордон і робили все можливе, щоб вантаж не потрапив до країн-агресорів.

До слова, "фуроблокада" була підтримана польськими політиками, які й виступили з ініціативою для Євросоюзу щодо посилення санкцій.