Героїчний Чернігів врятував Київ: як непокорене місто виглядає після місяця облоги (фоторепортаж)
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Чернігів не дав військам росії просунутися далі
Одне з міст, від яких відступила росія з півночі України — Чернігів. Багато днів він був майже в облозі, особливо після того, як росвійська розбомбили головну транспортну артерію, по якій ввозилися продукти і виїжджали люди — міст через Десну.
У Чернігові побував кореспондент "Телеграфа" — на що російська армія перетворила колись квітуче місто він зафіксував у кадрах.
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Чернігів налічує понад тисячу років історії, у ньому до війни жили до 290 тисяч людей. Через трохи більш як 40 днів війни залишилося лише від 80 до 95 тисяч людей.
Багато місцевих жителів не евакуювалися після початку війни.
Битва за Чернігів забрала життя сімсот людей, з яких 70 — не впізнані. Це і військові, і цивільні. Ще кілька десятків зникли безвісти.
Удари російські війська завдавали по житлових будинках та об’єктах інфраструктури. Постраждав навіть центральний стадіон імені Гагаріна.
У багатьох квартирах у розбомблених будинках час завмер — все залишилося так, як було колись поїхали власники.
Фото: Ян Доброносов
Раніше "Телеграф" публікував фоторепортажі із раніше окупованих російськими військами населених пунктів Київської області. Серед них зруйнована Бородянка Бучанського району та тіла на вулицях Ірпеня.
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