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Героїчний Чернігів врятував Київ: як непокорене місто виглядає після місяця облоги (фоторепортаж)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Від багатьох будинків не залишилося навіть остовів Новина оновлена 09 квітня 2022, 08:20
Від багатьох будинків не залишилося навіть остовів

Чернігів не дав військам росії просунутися далі

Одне з міст, від яких відступила росія з півночі України — Чернігів. Багато днів він був майже в облозі, особливо після того, як росвійська розбомбили головну транспортну артерію, по якій ввозилися продукти і виїжджали люди — міст через Десну.

У Чернігові побував кореспондент "Телеграфа" — на що російська армія перетворила колись квітуче місто він зафіксував у кадрах.

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Чернігів налічує понад тисячу років історії, у ньому до війни жили до 290 тисяч людей. Через трохи більш як 40 днів війни залишилося лише від 80 до 95 тисяч людей.

Жінка на тлі зруйнованого будинку у Чернігові.
Жінка на тлі зруйнованого будинку у Чернігові.

Багато місцевих жителів не евакуювалися після початку війни.

Зруйновані будинки у Чернігові
Зруйновані будинки у Чернігові
Багато будинків вже не придатні для життя
Багато будинків вже не придатні для життя
Люди на вулицях Чернігова
Люди на вулицях Чернігова

Битва за Чернігів забрала життя сімсот людей, з яких 70 — не впізнані. Це і військові, і цивільні. Ще кілька десятків зникли безвісти.

Уламки битви за Чернігів
Уламки битви за Чернігів
На стоянках — машини, що згоріли
На стоянках — машини, що згоріли
Наслідки приходу російських військ відбивають у мистецтві
Наслідки приходу російських військ відбивають у мистецтві

Удари російські війська завдавали по житлових будинках та об’єктах інфраструктури. Постраждав навіть центральний стадіон імені Гагаріна.

Наслідки влучення в багатоповерхівку
Наслідки влучення в багатоповерхівку
Вирва на стадіоні
Вирва на стадіоні
Частину трибун зруйновано повністю
Частину трибун зруйновано повністю

У багатьох квартирах у розбомблених будинках час завмер — все залишилося так, як було колись поїхали власники.

Дитячі іграшки на місці обстрілів
Дитячі іграшки на місці обстрілів
Уламки війни на дитячому самокаті
Уламки війни на дитячому самокаті
З відновлення міста чекає велика робота
З відновлення міста чекає велика робота

Фото: Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" публікував фоторепортажі із раніше окупованих російськими військами населених пунктів Київської області. Серед них зруйнована Бородянка Бучанського району та тіла на вулицях Ірпеня.

Теги:
#Чернігів #Війна #Обстріли #Руйнування
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