росіяни розбомбили "дорогу життя" — міст із Чернігова (відео)

По ньому тисячі людей змогли залишити обложене місто

У Чернігові, який знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, російсько-окупаційні війська ще більше погіршили становище мешканців — вони розбомбили міст через Десну.

На нього в ніч на 23 березня скинули авіабомби — загарбникам вдалося перекинути один із прольотів мосту. Цей міст — частина дороги, що сполучала Київ та Чернігів. Інформація підтверджена головою ОВА В’ячеславом Чаусом.

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Розбомбленим мостом у місто завозилися гуманітарні вантажі і жителі могли евакуюватися подалі від росіян, які постійно обстрілювали місто.

Саме в Чернігові стався один із найкривавіших злочинів росії проти України — обстріляли мирних жителів, які стояли в черзі за хлібом. Тоді загинули щонайменше 10 людей.

У Чернігові немає електропостачання, газу, опалення та майже немає газу. Окупанти знищують інфраструктуру та медичні установи, у місті ховають близько 40 людей на день. У передмісті зруйновано близько 60% будинків.

Як раніше писав "Телеграф", в окупованому Чернігові замироточили відразу три ікони.