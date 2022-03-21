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У зруйнованому російськими окупантами Чернігові замироточили ікони

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ікона Віфлеємської Божої Матері Новина оновлена 21 березня 2022, 10:12
Ікона Віфлеємської Божої Матері

У церкві зазначають, що це слід розцінювати як добрий знак

У Чернігові, який російські окупанти своїми обстрілами перетворюють на руїни, замироточили ікони. Диво сталося у Катерининській церкві.

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Про це повідомляє український журналіст Василь Чепурний із посиланням на настоятеля храму, секретар єпархіального управління отця Романа Кініка.

При цьому журналіст зазначив, що отець Роман дивується, чому саме зараз цьому надавали таке виняткове значення, адже ікона св. Меркурія Бригінського мироточить уже три місяці.

"Тепер краплі світу з’явилися на Троїцько – Іллінській іконі, на копії Дубенської ікони (навіть на літографії, тобто на папері – така іконка у вівтарі) та на іконі Віфлеємської Божої Матері. До речі, це єдина ікона, на якій Божа Матір усміхається. ці знаки слід розцінювати, як добрі знаки, як свідчення, що Бог із нами — каже отець Роман, який не залишає ні свого храму, ні своєї пастви", — пише журналіст.

Крім того, він повідомив, що ікони завмирали і в інших церквах.

"В єпархіальному управлінні є домова церква св.Феодосія Чернігівського, де ікони намальовані на звичайному ДСП — вони також мироточать, як, скажімо, ікона св.Антонія Печерського", — розповів Чепурний.

Як повідомляв "Телеграф", церкви Московського патріархату почали переходити до ПЦУ.

Теги:
#Чернігів #Ікони
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