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Церкви Московського патріархату почали переходити до ПЦУ: подробиці та фото

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Церкви Московського патріархату почали переходити до ПЦУ: подробиці та фото Новина оновлена 20 березня 2022, 21:33

Дві церкви у Львівській області перейшли до ПЦУ

У неділю, 20 березня перший монастир УПЦ Московського патріархату (РПЦУ) перейшов до складу Православної церкви України.

Про це повідомляє Leopolis.news.

Йдеться про Свято-Воскресенський Новоафонський монастир, який знаходиться у Львові.

"Наше зволікання робить нас колаборантами та агентами росії тут", — заявив ігумен Іов Ольшанський.

Він додав, що хоче, щоб його парафіяни були вільними православними християнами, які підтримують державу, а тому оголосив про рішення вийти зі складу УПЦ МП та перейти під крило ПЦУ разом зі своєю громадою.

Крім того, про подібне рішення у неділю повідомив і настоятель Свято-Покровського Храму у місті Червоноград (Львівська область) протоієрей Ігор Деркач.

На ці рішення вже відреагував заступник глави управління із зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

"Вітаємо у сім’ї Помісної Церкви!", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 7 березня у Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП) чоловік накинувся з палицею на журналіста, коли той вирішив розпитати представників храму про війну Росії проти України.

Теги:
#Україна #Росія #УПЦ МП #ПЦУ
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