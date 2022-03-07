У Києво-Печерській лаврі побили палицею журналіста, який запитав про війну з росією

Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло вирішив помститися представнику ЗМІ.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну журналісти "Слідства.Інфо" вирішили поспілкуватися з представниками Києво-Печерської лаври про війну з Росією. Бесіда переросла у напад на співробітника видання.

Про це повідомляє сайт "Слідство.Інфо".

За інформацією джерела, знімальна група агентства журналістських розслідувань "Слідство.інфо" була атакована з боку невідомого чоловіка на території Лаври після того, як журналіст поставив питання митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу про війну з росією. Повідомляється, що митрополит проігнорував питання і щось нашіптував своєму "помічнику". Водночас помічник передав іншому чоловікові гроші, а через деякий час ця людина напала на знімальну групу з палицею. У результаті нападник зламав палицю об ногу журналіста Дмитра Реплянчука. На місце інциденту була викликана поліція, журналіст відбувся забоєм.

"Через кілька хвилин чоловік, якому передали гроші, напав на репортера "Слідства.Інфо" Дмитра Реплянчука. Він тримав у руках палицю, яка допомагала при ходьбі, і нею став бити журналіста по нозі, але палиця зламалася об ногу репортера", — розповіли в "Слідство.Інфо".

Зазначимо, сюжет про напад вийде на YouTube-каналі видання пізніше.

Раніше повідомлялося, що за 12 днів війни російські окупанти атакували 202 школи та понад 1500 житлових будинків українців.