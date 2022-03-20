Церкви Московского патриархата начали переходить к ПЦУ: подробности и фото

Две церкви во Львовской области перешли в ПЦУ

В воскресенье, 20 марта, первый монастырь УПЦ Московского патриархата (РПЦУ) перешел в состав Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Leopolis.news.

Речь идет о Свято-Воскресенском Новоафонском монастыре, который находится во Львове.

"Наше промедление делает нас коллаборантами и агентами россии здесь", — заявил игумен Иов Ольшанский.

Он добавил, что хочет, чтобы его прихожане были свободными православными христианами, которые поддерживают государство, а потому объявил о решении выйти из состава УПЦ МП и перейти под крыло ПЦУ вместе со своей общиной.

Кроме того, о подобном решении в воскресенье сообщил и настоятель Свято-Покровского Храма в городе Червоноград (Львовская область) протоиерей Игорь Деркач.

На эти решения уже отреагировал заместитель главы управления по внешним церковным связям ПЦУ Евстратий Зоря.

"Приветствуем в семье Поместной Церкви!", — написал он.

Как сообщалось ранее, 7 марта в Киево-Печерской лавре (УПЦ МП) мужчина набросился с палкой на журналиста, когда тот решил расспросить представителей храма о войне россии против Украины.