Укр

В Киево-Печерской лавре побили палкой журналиста, спросившего о войне с россией

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Инцидент в Киево-Печерской лавре Новость обновлена 07 марта 2022, 20:55
Инцидент в Киево-Печерской лавре

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел решил отомстить представителю СМИ.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину журналисты "Слідства.Інфо" решили пообщаться с представителями Киево-Печерской лавры о войне с Россией. Общение переросло в нападение на сотрудника издания.

Об этом сообщает сайт "Слідство.Інфо".

По информации источника, съемочная группа агентства журналистских расследований "Слідство.інфо" была подвергнута нападению со стороны неизвестного мужчины на территории Лавры после того, как журналист задал вопрос митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу о войне с россией. Сообщается, что митрополит проигнорировал вопрос и что-то нашептал своему "помощнику". В то же время помощник передал другому мужчине деньги, а через некоторое время этот человек напал на съемочную группу с палкой. В итоге нападавший сломал палку о ногу журналиста Дмитрия Реплянчука. На место инцидента была вызвана полиция, журналист отделался ушибом.

"Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Слідства.Інфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, помогающую при ходьбе, и ею стал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера", — рассказали в "Слідство.Інфо".

Отметим, сюжет о нападении выйдет на YouTube-канале издания позднее.

Ранее сообщалось, что за 12 дней войны российские оккупанты атаковали 202 школы и более 1500 жилых домов украинцев.

Теги:
#Россия #Киево-Печерская лавра #Война с Россией
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