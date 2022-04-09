Сирійський досвід не допоможе: військовий експерт розніс нового командувача окупантами

Микола Бєлєсков оцінив нового командувача вторгненням в Україну Дворнікова

Військовий експерт Микола Бєлєсков висловився щодо призначення нового генерала армії рф Олександра Дворнікова командувачем силами вторгнення в Україну.

У своєму Telegram Бєлесков зазначив, що великий досвід генерала, який відзначився у бойових діях у Сирії, не є сильним показником на даному етапі війни в Україні.

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Так, військовий експерт виділяє дві причини, через які отриманий Дворніковим досвід у Сирії не універсальний:

через Сирію пройшли всі командувачі округів та начальники штабів округів ЗС рф; у Сирії не воювали дві сторони, які мали важке озброєння, як це між Україною та росією — протистояння було між нерівноцінними сторонами, одна з яких мала авіацію (рф), а інша мала легшу зброю (різного роду "повстанці").

Крім того, з усіх командувачів округами Збройних сил рф саме Дворніков найбільше відрізнявся у плані інтенсивності підготовки в Південному ВО, яким він командував з 2016 року. На додаток до навчань "Кавказ", які кожні 4 роки кожен навчальний рік округ завершував масштабними командно-штабними навчаннями.

"Дворніков, у тому числі навіть ганяв командувачів армією свого округу — щоб не розслаблялися", — зазначає Бєлєсков.

На фото – навчання літнього періоду 2021 року коли командувачі армій Південного ВО сідали в танки і показували майстерність перед командувачем округу

Тут є одне "але". За словами експерта, ми побачили за перші 40 днів війни, що є різниця між найінтенсивнішими навчаннями мирного часу та реальною війною. У тому числі підлеглі Дворнікова – покійний Яків Резанцев, який загинув у легендарній Чорнобаївці, та російський генерал-лейтенант Микола Зусько – виявилися не такими крутими на практиці.

Додамо, що на російсько-українській війні Зусько, родом з Волині, командував невдалим наступом на Миколаїв, Вознесенськ та Південноукраїнську АЕС, втративши багато військ та техніки. Наприкінці березня стало відомо, що Зуська свої ж зняли з посади та заарештували.

Микола Зусько

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри невдалі спроби російської федерації захопити українську столицю — місто Київ, вона вирішила змінити тактику та зосередити свої сили на інших напрямках.