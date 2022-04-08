Глава Пентагону розповів, чи буде повторний наступ на Київ

Зараз окупанти спробують зосередитись на інших напрямках

Американські розвідники впевнені, що російська армія більше не спробує атакувати Київ усупереч попереднім заявам Збройних Сил України. У Пентагоні кажуть, що кривавий диктатор володимир путін припустився серйозної помилки, вирішивши, що українська столиця здасться під натиском його армії.

Про це повідомляє видання Defence News, передає "Телеграф".

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За словами голови Міноборони США Ллойда Остіна, путін, найімовірніше, відмовився від спроб "взяти Київ". Це підтверджує раптове відведення військ, підрозділи яких тепер будуть кинуті на Донбас і, можливо, на південний напрямок.

"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; він помилявся", — заявив американський чиновник, виступаючи на сенаторському комітеті з питань збройних сил.

Додамо також те, що, за словами Ллойда Остіна, Америка уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і робить усе можливе, щоб допомогти із озброєнням.

Це підтверджується і останнім звітом Пентагону щодо кількості зброї, яку ЗСУ отримали з початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім тисяч протитанкових комплексів, серед яких і знамениті Javelin, США надіслало багато бронежилетів та інших засобів, необхідних для ведення бою.

Слід додати, що допомога іноземних партнерів справді важлива для України. Це ЗСУ демонструють у величезних втратах, які вони завдають ворогові — на ранок 44 дні війни армія Росії втратила вже близько 19 тисяч військовослужбовців.