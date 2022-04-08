США порахували зброю, передану Україні: військовий експерт пояснив, у чому проблема

У Пентагоні стверджують, що працюють цілодобово, щоб забезпечувати потреби України на фронті

Американські чиновники відзвітували про кількість військової допомоги, що надається Україні для створення належної відсічі російської армії. Обсяг озброєння, відправленого через океан, величезний, проте ЗСУ все ще мають великі потреби, адже ворог досі не відступив остаточно.

Більше подробиць є у публікації на офіційному сайті Пентагону від 7 квітня, пише "Телеграф".

Як повідомляють у команді Джозефа Байдена, Америка не лише сама постачає озброєння та іншу допомогу, а й регулярно веде переговори з іншими країнами. Завдяки цьому обсяг боєприпасів і зброї, що поставляються, став ще більшим, ніж на це можна було сподіватися. При цьому український лідер Володимир Зеленський у діалозі з Вашингтоном, як і раніше, наполягає, що наша армія потребує зенітних комплексів великої дальності, а також боєприпасів до них.

Повний список допомоги США для України виглядає так: • понад 1400 зенітних комплексів Stinger; • понад 5000 протитанкових комплексів Javelin; • понад 7000 інших протитанкових систем; • сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade; • понад 7000 одиниць стрілецької зброї; • боєприпасів понад 50 000 000 набоїв; • 45 000 комплектів бронежилетів та касок; • ракетні системи з лазерним наведенням; • безпілотні повітряні системи Puma; • 4 радари стеження за протиартилерійськими та безпілотними авіаційними комплексами; • 4 протимінометні радіолокаційні системи; • броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини; • прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика; • тактичні захищені системи зв’язку; • комерційні послуги супутникової зйомки; • захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів; • медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги.

При цьому 5 квітня в Білому домі було ухвалено рішення про те, що Україна отримає ще 100 млн. доларів для зміцнення безпеки. Наразі з початку повномасштабної війни з росією Вашингтон офіційно пообіцяв Києву фінансову підтримку у розмірі 1,7 млрд доларів.

На думку військового експерта Миколи Бєлескова, навіть вже присутня підтримка від Америки є дуже об’ємною і, як мінімум, допомагає збільшити щільність протитанкових засобів на найгарячіших напрямках фронту.

"Із іншого боку загальновійськовий бій — це ніколи не дуель броні і засобів боротьби із нею. Так само активність оборони […] досягається масованим застосуванням ракетних військ і артилерії під час всього бою — від процесу, коли ворог лише висувається до того, щоб перенести вогонь на ділянку де є успіх ворога в процесі бою, — зазначив Бєлєсков. — І загалом краще нищити техніку ворога масово на дальніх підступах чим по одній одиниці із засобів проти броні в контактному бою".

Крім цього експерт наголосив: жодні ПЗРК ніколи не замінять більш ефективні системи ППО. Тому він закликав не забувати, що ЗСУ справляються не лише за допомогою постачання з-за кордону.

Нагадаємо, що раніше ми писали — у США вирішили додатково витратити 300 млн доларів, за які буде закуплено додаткове озброєння для ЗСУ.

Водночас закордонні ЗМІ почали повідомляти, ніби канцлер Німеччини Олаф Шольц гальмує постачання Україні танків, які були б дуже доречними у бою з російською армією. Більше деталей дізналися представники видання Politico.