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Шольц блокує постачання танків Україні — що дізналося Politico

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Олаф Шольц Новина оновлена 08 квітня 2022, 08:55
Олаф Шольц

План, запропонований віце-канцлером та міністром економіки Робертом Габеком та міністром закордонних справ Анналеною Бербок, передбачає поставку близько 100 танків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри тиск з боку партнерів правлячої коаліції, відкладає остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні високоякісні танки для війни проти росії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела.

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План, запропонований віце-канцлером та міністром економіки Робертом Габеком та міністром закордонних справ Анналеною Бербок, передбачає постачання близько 100 танків.

Спочатку ухвалити рішення з цього питання мали на цьому тижні. Але зараз усе перебуває у підвішеному стані, оскільки канцлер соціал-демократів — на розчарування його партнерів щодо урядової коаліції — стверджує, що Німеччині слід спочатку досягти спільної позиції із західними союзниками з цього питання, перш ніж постачати таке важке військове обладнання.

"Я вважаю, що це саме те питання, де було б серйозною помилкою для Німеччини взяти особливу роль і особливий шлях", — сказав Шольц, заявивши, що Німеччина не повинна діяти у постачаннях танків швидше за союзників.

Такі коливання Шольца спричинили негативну реакцію з боку його партнерів щодо коаліції, пише видання.

Голова комітету Бундестагу з європейських справ Антон Хофрайтер заявив, що Німеччина має продемонструвати лідерство в ЄС та НАТО, а не "ховатися за іншими країнами".

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн також закликала Шольца швидше схвалити постачання танків.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорювали військову підтримку України в середу та четвер, але не представили жодної конкретики щодо постачання танків.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal дізнався, що Олаф Шольц до війни відмовляв Володимира Зеленського від вступу до НАТО.

Теги:
#Танки #Олаф Шольц
Олаф Шольц
Україна
Шольц блокує постачання танків Україні — що дізналося Politico
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Категорія
Олаф Шольц
Шольц блокує постачання танків Україні — що дізналося Politico
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