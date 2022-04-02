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Шольц до війни відмовляв Зеленського від НАТО - що дізнався The Wall Street Journal

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Олаф Шольц і Володимир Зеленський Новина оновлена 02 квітня 2022, 12:00
Олаф Шольц і Володимир Зеленський

Український президент вирішив не йти на поступки та відстоювати свої позиції й надалі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на Мюнхенську конференцію особисто намагався врегулювати конфлікт москви з Києвом. Представник ФРН закликав президента України Володимира Зеленського відмовитися від НАТО та оголосити нейтралітет у рамках угоди щодо гарантій європейської безпеки між Заходом та росією.

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Про це йдеться в об'ємному матеріалі порталу "The Wall Street Journal" під назвою "20-річний марш Путіна до війни в Україні — і як Захід не впорався із цим".

Зокрема, видання оприлюднило інсайдерську інформацію із кулуарів Мюнхенської конференції з безпеки, куди президент Зеленський приїхав за кілька днів до повномасштабного вторгнення росії, а саме 19 лютого.

Згідно з наявними відомостями, український лідер мав особисту розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який закликав його піти на поступки кривавому агресору путіну, аби врегулювати конфлікт з кремлем.

"Шольц зробив останню спробу врегулювати конфлікт між Москвою та Києвом. Він сказав Зеленському в Мюнхені 19 лютого, що Україна має відмовитися від своїх устремлінь у НАТО та оголосити нейтралітет у рамках ширшої угоди з європейської безпеки між Заходом та Росією. Пакт підпишуть Путін та Байден, який спільно гарантують безпеку України. Зеленський сказав, що Путіну не можна довіряти в такій угоді, і що більшість українців хочуть вступити до НАТО. Його відповідь стурбувала німецьких чиновників тим, що шанси на мир тануть", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в перші дні війни росії з Україною канцлер Німеччини заявив, що президенту путіну протистояння не виграти та закликав його припинити бойові дії в Україні, пригрозивши жорсткими санкціями.

За кілька днів Олаф Шольц мав телефонну розмову із кривавим лідером росії, в якій намагався вмовити путіна відкрити в Україні кілька гуманітарних коридорів.

Теги:
#Німеччина #Війна #Зеленський #Олаф Шольц
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