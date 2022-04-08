Втрати окупантів в Україні зросли до нових круглих цифр — Генштаб ЗСУ

Ліквідація особового складу та техніки ворожої армії йде за всіма напрямками

На ранок п’ятниці, 8 квітня, українські захисники відзвітували про нову "вершину" щодо втрат серед російських окупантів. Так, за 44 неповні дні війни загарбники втратили близько 19 тисяч людей та сім сотень танків. Також наші продовжують знищувати іншу техніку.

Подробиці повідомили у Генштабі ЗСУ, передає "Телеграф".

Також слід зазначити, що все ближче до "круглих" цифр наближається кількість знищених броньовиків — їх уже 1891, і в цілому автомобільної техніки — 1361. А ось кількість ліквідованих цистерн із пальним поки що залишається незмінною — 76.

Крім цього ЗСУ вдалося ліквідувати 333 системи артилерійського вогню та 108 реактивних систем залпового вогню.

Ведуться бої і в повітрі: армія Росії вже не дорахувалася 150 літаків, 135 вертольотів і 112 оперативно-тактичних безпілотників.

Також знищено за час повномасштабної війни чотири пускові установки ОТРК, 25 одиниць спеціальної техніки та сім кораблів (катерів) противника.

Нагадаємо, що напередодні, 7 квітня, у Кремлі нарешті офіційно визнали, що їхня армія зазнає "значних втрат". При цьому точно кількість загиблих або хоча б поранених солдатів та офіцерів прес-секретар путіна Дмитро Пєсков не озвучив.

Проте навіть за таку дрібницю, як натяк на завдану шкоду російською армією співгромадяни відразу захейтіли політика в соцмережах.