Прессекретар путіна "неприємно дивує останнім часом" росіян

У четвер, 7 квітня, прессекретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що їхні війська втратили значну кількість своїх солдатів на війні в Україні. Сильно не зраділи такому зізнанню високопосадовця "прості росіяни", які щиро бажають знищити український народ, називаючи їх "нацистами".

"У нас є значні втрати у військах. І це величезна трагедія для нас", — сказав пєсков для Sky News.

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У коментарях одного російського пабліка з постом заяви пєскова назбиралося багато незадоволених правдою жителів рф. Згадали й про Володимира Мединського, який є головою російської делегації на переговорах з Україною. Видно, мир росіянам із "братським народом" зовсім не потрібен.

"пєсков і Мединський неприємно дивують останнім часом", "так, ну це зрадники продажні, тварюки, що від них чекати", "куди дивиться наш президент? Коли посадять пєскова, він державний зрадник", — обурюються "прості росіяни".

Варто додати, що у цьому ж коментарі іноземному виданню пєсков заявив, що у росії заговорили про швидке завершення вторгнення в Україну. За його словами, "спецоперація", як у рф називають повномасштабне військове вторгнення, може закінчитися в найближчому майбутньому або навіть в "найближчі дні".

Водночас глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить у росії бажання серйозно ставитись до переговорів з Україною. Тому в США вважають за необхідне передати нашій країні все необхідне для самооборони.

Варто зазначити, що напередодні в Сенаті США підтримали ініціативу щодо відкриття ленд-лізу з Україною, щоб прискорити постачання зброї та необхідного спорядження.