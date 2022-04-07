Переговори України та росії: США просять рф прийняти рішення

З боку рф поки не видно серйозного настрою в мирних угодах з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія не хоче вести переговори з Україною.

Про це Блінкен сказав у четвер, 7 квітня, виступаючи перед журналістами, повідомляє "Телеграф".

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"росія неодноразово заявляла, що вона готова на це, але з боку росії ми поки що не бачимо серйозного настрою. Я не знаю, наскільки Буча вплине на цю ситуацію, але що ми можемо робити — це надати Україні все найнеобхідніше для самооборони, і таким чином, якщо підуть переговори, щоб у них була сильніша позиція", — заявив Ентоні Блінкен.

Раніше держсекретар США заявив, що не бачить, щоб переговори між Україною та росією "рухалися ефективним чином". За його словами, "росія знову намагається збити з пантелику і ввести в оману" людей. Блінкен закликає росію скласти зброю, вивести свої сили з території незалежної України та брати участь у діалозі.

Нагадаємо, що польський президент Анджей Дуда підтримав українську оцінку трагедії у Бучі — він не лише погодився з тим, що це геноцид, а й вважає за мету російського вторгнення саме знищення української нації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нелегітимний президент Білорусі олександр лукашенко в четвер, 7 квітня, несподівано заявив, на мирних переговорах України та росії має прозвучати і позиція Білорусі, "якщо його країну "вв’язали в це".