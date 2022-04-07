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У путіна раптом заговорили про швидке закінчення війни в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗСУ на тлі знищеної російської техніки Новина оновлена 07 квітня 2022, 21:11
ЗСУ на тлі знищеної російської техніки

В росії розповіли, коли може закінчитися вторгнення в Україну

На тлі стягування окупаційних сил на Донбас у росії заговорили про швидке завершення вторгнення в Україну.

Про це у коментарі Sky News заявив прессекретар російського диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, "спеціальна операція", як у росії називають повномасштабне військове вторгнення, може закінчитися в найближчому майбутньому або навіть у "найближчі дні".

Пєсков при цьому зазначив, що результатів може бути два: "досягнення цілей" окупантами або досягнення угоди про припинення вогню українською та російською делегацією під час переговорів.

Як повідомлялося раніше, Пєсков до цього заявив, що російська армія зазнала "значних втрат" під час вторгнення в Україну.

Водночас глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить у росії бажання серйозно ставитись до переговорів з Україною. Тому в США вважають за необхідне передати нашій країні все необхідне для самооборони.

Варто зазначити, що напередодні в Сенаті США підтримали ініціативу щодо відкриття ленд-лізу з Україною, щоб прискорити постачання зброї та необхідного спорядження.

Теги:
#Україна #Росія #Дмитро Пєсков
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