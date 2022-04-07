У путина вдруг заговорили о скором окончании войны в Украине
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В россии рассказали, когда может закончиться вторжение в Украину
На фоне стягивания оккупационных сил на Донбасс, в россии заговорили о скором завершении вторжения в Украину.
Об этом в комментарии Sky News заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина Дмитрий Песков.
По его словам, "специальная операция", как в россии называют полномасштабное военное вторжение, может закончиться в обозримом будущем или даже в "ближайшие дни".
Песков при этом отметил, что исхода может быть два: "достижение целей" оккупантами или достижение соглашения о прекращении огня украинской и российской делегацией во время переговоров.
Как сообщалось ранее, Песков до этого заявил, что российская армия понесла "значительные потери" в ходе вторжения в Украину.
Вместе с тем глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не видит у россии желания серьезно относиться к переговорам с Украиной. Поэтому в США считают необходимым передать нашей стране все необходимое для самообороны.
Стоит отметить, что накануне в Сенате США поддержали инициативу по открытию ленд-лиза с Украиной, чтобы ускорить поставки оружия и необходимого снаряжения.
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