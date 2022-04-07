Укр

У путина вдруг заговорили о скором окончании войны в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ на фоне уничтоженной российской техники Новость обновлена 07 апреля 2022, 21:11
ВСУ на фоне уничтоженной российской техники

В россии рассказали, когда может закончиться вторжение в Украину

На фоне стягивания оккупационных сил на Донбасс, в россии заговорили о скором завершении вторжения в Украину.

Об этом в комментарии Sky News заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина Дмитрий Песков.

По его словам, "специальная операция", как в россии называют полномасштабное военное вторжение, может закончиться в обозримом будущем или даже в "ближайшие дни".

Песков при этом отметил, что исхода может быть два: "достижение целей" оккупантами или достижение соглашения о прекращении огня украинской и российской делегацией во время переговоров.

Как сообщалось ранее, Песков до этого заявил, что российская армия понесла "значительные потери" в ходе вторжения в Украину.

Вместе с тем глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не видит у россии желания серьезно относиться к переговорам с Украиной. Поэтому в США считают необходимым передать нашей стране все необходимое для самообороны.

Стоит отметить, что накануне в Сенате США поддержали инициативу по открытию ленд-лиза с Украиной, чтобы ускорить поставки оружия и необходимого снаряжения.

Теги:
#Украина #Россия #Дмитрий Песков
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