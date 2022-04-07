Укр

Переговоры Украины и россии: США просят рф принять решение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Энтони Блинкен Новость обновлена 07 апреля 2022, 20:25
Энтони Блинкен

Со стороны рф пока не видно серьезного настроя в мирных соглашениях с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россия не хочет вести переговоры с Украиной.

Об этом Блинкен сказал в четверг, 7 апреля, выступая перед журналистами, сообщает "Телеграф".

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"россия должна решить, хотят ли они серьезно отнестись к переговорам. Украина неоднократно заявляла, что она готова на это, но со стороны россии мы пока не видим серьезного настроя. Я не знаю, насколько Буча повлияет на эту ситуацию, но что мы можем делать – это предоставить Украине все самое необходимое для самообороны, и таким образом, если пойдут переговоры, чтобы у них была более сильная позиция", — заявил Энтони Блинкен.

Ранее госсекретарь США заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и россией "двигались эффективным образом". По его словам, "россия снова пытается сбить с толку и ввести в заблуждение" людей. Блинкен призывает россию сложить оружие, вывести свои силы с территории независимой Украины и участвовать в диалоге.

Напомним, что польский президент Анджей Дуда поддержал украинскую оценку трагедии в Буче — он не только согласился с тем, что это геноцид, но и считает целью российского вторжения именно уничтожение украинской нации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нелегитимный президент Беларуси александр лукашенко в четверг, 7 апреля, неожиданно заявил, на мирных переговорах Украины и рф должна прозвучать и позиция Беларуси, "раз уж его страну "ввязали в это".

Теги:
#Украина #США #Россия #Переговоры #Война #Энтони Блинкен
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