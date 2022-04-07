Укр

Дуда пошел против Байдена по украинскому вопросу и назвал способ серьезно надавить на россию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Анджей Дуда во время визита в Киев
Анджей Дуда во время визита в Киев

Польша продолжает публично поддерживать Украину

Польский президент Анджей Дуда поддержал украинскую оценку трагедии в Буче — он не только согласился с тем, что это геноцид, но и считает целью российского вторжения именно уничтожение украинской нации.

Об этом он рассказал в интервью американскому каналу CNN. Дуда отметил, что намерения россии подтверждает количество погибших мирных жителей.

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Польский лидер также высказался насчет дальнейших переговоров с россией. По его мнению диалог с россией бессмысленны и путину нужно поставить условия, если он их не выполнит — предмета разговора не будет. Лучшим выходом для санкции для рф Дуда видит блокировку продажи ее сырья — газа и нефти, но он отметил, что это сложная задача.

Отметим, что мнения по продолжению переговоров с россией разделились внутри стран НАТО. В тот момент когда Польша и балтийские государства выступают за разрыв, Турция, Германия и Франция пытаются сохранить отношения с москвой.

Ранее "Телеграф" уже публиковал мнение польских высокопоставленных политиков про действия Франции и Германии в войне россии против Украины. Премьер-министр Матеуш Моравецкий публично обратился к президенту Эмануэлю Макрону с вопросом, помогли ли его беседы с путиным что-то остановить и канцлеру Олафу Шольцу заявлением о торможении санкций ФРГ.

Напомним, что президент США Джо Байден геноцидом зверства россиян на временно оккупированной территории Киевщины не счел, ограничившись "военным преступлением".

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Джо Байден #Анджей Дуда
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