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Ще одного російського генерала знищено в Україні: подробиці від Арестовича

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Генерал-лейтенант армії Яків Рязанцев знищено в Україні Новина оновлена 25 березня 2022, 14:48
Генерал-лейтенант армії Яків Рязанцев знищено в Україні

Генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Яків Рязанцев був ліквідований на 30-й день війни Росії в Україні.

Про це повідомив український нардеп Олексій Гончаренко. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови ВП Олексій Арестович.

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Відомо, що 49-а загальновійськова армія Південного військового округу базується на Ставрополі. Яків став її командувачем у серпні 2020-го. Воював у Сирії.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні ліквідували полковника Росії. Так, 14 березня було ліквідовано командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади — полковника Росії Сергія Івановича Порохню.

Також 24 березня відома снайперка бойовиків "ДНР" "Багіра" потрапила в полон. Вона поскаржилася, що її покинули пораненою свої ж.

Генерал-лейтенант армії Яків Рязанцев знищено в Україні
Україна
Ще одного російського генерала знищено в Україні: подробиці від Арестовича
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Генерал-лейтенант армії Яків Рязанцев знищено в Україні
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