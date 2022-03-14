Ще один росіянин докомандувався: в Україні ліквідували полковника рф
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Російський комбриг Сергій Порохня повернеться додому у цинку
Під час російського вторгнення в Україну було ліквідовано командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади — полковника рф Сергія Івановича Порохню.
Відповідний некролог з’явився у мережі у понеділок, 14 березня.
Чому росії не виграти війну проти України?
"Російський полковник Порохня поїхав в Україну вбивати жінок і дітей, але щось пішло не так, і додому полковник Порохня поїде в цинку", "Та гаразд, що ж тут сумного? Командир 12-ї бригади полковник Порохня Сергій Іванович успішно відвідав Україну, познайомився з її туристичними пам’ятками та гостинним населенням", — пишуть у мережі українці.
Нагадаємо, що 26 лютого під час безуспішної спроби взяти Київ було вбито генерала чеченського полку Нацгвардії Магомеда Тушаєва. А 3 березня з’явилися повідомлення про загибель неподалік Маріуполя генерал-майора рф Андрія Суховецького.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні. Ну, що ж, земля їм скловатою.