Докомандувався: в Україні був ліквідований російський генерал-майор
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Знання десантника путінському вояці не допомогли
Українські військовослужбовці дають гідну відсіч кожному російському окупанту незалежно від його звання. Так, 3 березня стало відомо, що в одному із регіонів України був ліквідований Андрій Суховецький, десантник та генерал-майор.
Подробиці повідомив Twitter-користувач AlexX Ef Z, який начебто є полковником запасу армії рф.
Ні місце, ні причину смерті загарбника не розголошують. Уточнюють лише, що він загинув "під час боїв" на території України.
Відомо, що раніше окупант командував десантно-штурмовою гірською дивізією гвардії. Яке саме завдання було покладено на нього під час війни в Україні, невідомо. Однак тепер знаємо, що черговий загарбник, що прийшов до нас зі зброєю, був вбитий.
У спільноті російських десантників у Кіровській області вже оплакують свою "втрату". Однак твіттерські користувачі сприйняли війну про ліквідацію Суховецького більше, ніж радісно.
Додамо, що російське військо несе величезні втрати щодня. Лише на ранок 3 березня сумарна кількість вбитих та поранених загарбників сягнула 9000. Також постійно знищується техніка окупанта, наприклад, військові літаки. Лише за нинішню добу їх було збито два — поблизу Києва та під Волновахою, що на Донеччині.
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