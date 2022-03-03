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Докомандувався: в Україні був ліквідований російський генерал-майор

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Де саме вбитий Суховецький, невідомо Новина оновлена 03 березня 2022, 13:05
Де саме вбитий Суховецький, невідомо

Знання десантника путінському вояці не допомогли

Українські військовослужбовці дають гідну відсіч кожному російському окупанту незалежно від його звання. Так, 3 березня стало відомо, що в одному із регіонів України був ліквідований Андрій Суховецький, десантник та генерал-майор.

Подробиці повідомив Twitter-користувач AlexX Ef Z, який начебто є полковником запасу армії рф.

Ні місце, ні причину смерті загарбника не розголошують. Уточнюють лише, що він загинув "під час боїв" на території України.

Скрін із твіттеру
Скрін із твіттеру

Відомо, що раніше окупант командував десантно-штурмовою гірською дивізією гвардії. Яке саме завдання було покладено на нього під час війни в Україні, невідомо. Однак тепер знаємо, що черговий загарбник, що прийшов до нас зі зброєю, був вбитий.

У спільноті російських десантників у Кіровській області вже оплакують свою "втрату". Однак твіттерські користувачі сприйняли війну про ліквідацію Суховецького більше, ніж радісно.

Додамо, що російське військо несе величезні втрати щодня. Лише на ранок 3 березня сумарна кількість вбитих та поранених загарбників сягнула 9000. Також постійно знищується техніка окупанта, наприклад, військові літаки. Лише за нинішню добу їх було збито два — поблизу Києва та під Волновахою, що на Донеччині.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #десант #Генерал-майор
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