1,5 тис. росіян гине в Україні щодня. Заплановано втрати у 50 тис. військовослужбовців

Російські медіа дедалі частіше почали повідомляти про загибель російських військових в Україні

В Україні за тиждень війни загинуло понад 10 тис. російських солдатів, тобто 1,5 тис. щодня. Це за даними президента України Володимира Зеленського. Російська влада публічно говорить про бойові втрати на рівні 450-500 "одиниць". Але ці цифри не відповідають дійсності. Британська розвідка нещодавно опублікувала дані, отримані в генштабі РФ, згідно з якими так звані непоправні втрати особового складу становлять приблизно 2,3-2,4 тис. військовослужбовців щодня. Йдеться не лише загиблих, а й про полонених та безвісти зниклих.

Українська влада звернулася до Міжнародного червоного хреста з проханням налагодити відправку російського "вантажу 200" матерям та сім’ям. Згідно з цим джерелом, російські війська евакуювали лише п’яту частину загиблих співвітчизників, решта, вибачте, валяються на полях битв або ж, у кращому випадку, стягуються місцевими жителями на якісь склади, не призначені для зберігання тіл.

Міністерство внутрішніх справ України навіть створило спеціальний сайт, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти: https://200rf.com/

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив: "Громадяни Росії, ви знаєте, що Росія почала війну проти України, і 150 тисяч російських військових перейшли кордони нашої держави. Багатьох з них уже немає в живих – кілька тисяч, багато хто потрапив у полон. Відео ви можете побачити на наших ресурсах. МВС запустили сайт 200rf.com — на цьому сайті ми викладаємо фото та відео загиблих, щоб ви могли їх ідентифікувати".

Також сайт 74.ру публікує фото та імена загиблих росіян на війні в Україні. Матеріал оновлюється щодня і поповнюється новими іменами. Кожне нове повідомлення про загибель російського солдата чи офіцера викликає бурхливе обговорення.

У коментарях на форумі росіяни пишуть, що не розуміють, за що їхні солдати воюють в Україні та чому мають гинути. Мами, у яких сини опинилися зараз в Україні, не стримують емоцій і буквально кричать про страх втратити дітей. Бояться і ті росіянки, сини яких тільки ростуть, але ризикують стати жертвою "в ім’я батьківщини" в майбутньому.

Ось лише частина повідомлень, які залишають російські жінки на форумах:

"Не для того я своїх синів ростила, щоб вони гинули! Мої діти точно не поїдуть на таку війну! Путіну, уряду до них немає діла!";

"Якщо війна продовжиться, почнуть і мирних жителів мобілізувати. У мене троє синів, я переживаю, вже тиждень не сплю";

"Якщо нічого не змінити, то кількість жертв з обох боків зростатиме. Дружини мститимуть за чоловіків, діти за батьків… Поки що не всі загинули – не пізно припинити!";

"Я так думаю, зараз масово контракти розриватимуть. Одна справа в частині сидіти і зрідка на стрільби ходити, а інша — воювати по-справжньому";

"Як можна вірити Путіну? Його поплічники твердили, що загиблих немає, а виявляється, гинути почали з першого дня. І те, напевно, всієї правди не говорять".

Крім того, у соціальних мережах створюються спільноти, де об’єднуються мами, дружини та сестри російських чоловіків, які потрапили на війну в Україну. Росіянки цікавляться, де можна отримати інформацію про загиблих. Адже, як показала історія полоненого Якова Єршова з карельського міста Кемь, батьки можуть навіть не знати про "службу" синів на чужих землях. Як пише "Радіо Свобода", 22-річний солдат із Карелії потрапив в український полон. Мама хлопця Наталія Томанова розповіла журналістам, що син був на "навчаннях" під Білгородом. Про затримання хлопця жінка дізналася від його однокурсника, який надіслав "смс".

Зазначимо, що тему про масову загибель російських військових в Україні порушувала і російський сенатор, мати телеведучої Ксенії Собчак Людмила Нарусова в ефірі каналу "Дождь".

"Вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгладжують тіла, деяких не можна ідентифікувати, тому що вони обгорілі. За якими законами війни це можливо?!" — коментувала Нарусова. Чиновниця просила "зелені коридори", щоб росіяни могли вивезти тіла загиблих та нормально поховати у рідних містах.

Міжнародні правозахисники стверджують, що зараз гуманітарна криза в РФ лише починається. Справа в тому, що активна фаза російської інтервенції в Україну може тривати ще мінімум 2-3 тижні, і кількість жертв серед російських військовослужбовців перевищить за цей період позначку 50 тис. (це, до речі, набагато більше запланованих втрат) генштабом РФ, який закупив 50 тис. мішків для трупів).

Справа в тому, що західні партнери України нарощують озброєння української армії, зростає її бойовий дух, мобілізуються все нові й нові українці серед Збройних сил, тоді як технічне оснащення, моральний дух та й кількісний склад російського угруповання в Україні постійно зменшується. Тому російське суспільство, вважають правозахисники, має зайняти більш проактивну позицію щодо війни, розв’язаної росіянами в Україні. Заради кожного воїна, кожного 18-20-річного хлопчика, життя якого можна було врятувати.