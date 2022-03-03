Німеччина знову надасть Україні зброю: чого чекаємо від союзників

В Німеччині схвалили передачу Україні чергового збройного пакету допомоги для кращого протистояння російському агресору. До його складу увійдуть майже три тисячі зенітних ракет.

Таку інформацію передає dpa news agency із посиланням на джерела в Міноборони Німеччини.

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Україна має отримати 2700 ракет для зенітних установок "Стріла", які були розроблені ще в Радянському Союзі. На озброєння нинішньому німецькому уряду вони дісталися ще від колишньої Південної Німеччини.

Зазначимо, що генінспектор Бундесверу Еберард Цорн наголошував, що Україні важливо надати військову підтримку, аби вона продовжувала опір російським ворогам.

"Якщо цілі досягне хоча б половина зенітної зброї, це може змінити гру", — зокрема зазначив посадовець.

Додамо, що "Стріла" загалом є зенітно-ракетним комплексом, який вперше був прийнятий на озброєння ще у 1976 році. З його допомогою можна проводити візуальне спостереження, а також знищувати повітряні цілі на невеликій висоті.

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Нагадаємо, що у перший день весни до України надійшли нові поставки зброї від інших іноземних партнерів. Так, у черговому "подарунку" була зброя типу NLAW та Javelin, котрими ЗСУ дуже вдало знищують техніку російських окупантів.