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ЗСУ збили ще один літак окупантів: подробиці від голови Генштабу

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Такий вигляд має російський Су-30. Новина оновлена 03 березня 2022, 10:36
Такий вигляд має російський Су-30.

До скарбнички знищеної російської авіатехніки додалася ще одна одиниця

Близько 10 години ранку 3 березня українські захисники завдали руйнівного удару по російському бойовому літаку. Техніка марки Су-30 успішно "приземлилася" в районі Ірпеня, щоб більше ніколи не злетіти в повітря.

Про це оперативно повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Зважаючи на те, що Ірпінь знаходиться в передмісті Києва, вочевидь, головним завданням ворожої авіації було дістатися Києва. Проте навідники ППО чудово впоралися з поставленим ним завданням щодо знищення окупанта.

Додамо, що сам Су-30 є двомісним багатоцільовим винищувачем, який призначений для завоювання панування в повітрі. При цьому його зазвичай використовують для атаки повітряними цілями як вдень, так і вночі. Додатково він може використовуватись і для нанесення авіаударів по об’єктах на землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 3 березня противник втратив щонайменше тридцять літаків і вертольотів, а також кілька безпілотників, призначених для атаки.

Теги:
#Україна #Росія #Літак #Війна
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