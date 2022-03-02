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"Легкої прогулянки" не вийшло: ЗСУ починають перехоплювати ініціативу, російські війська деморалізовані

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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ЗСУ продовжують давати відсіч противнику Новина оновлена 02 березня 2022, 14:08
ЗСУ продовжують давати відсіч противнику

На напрямках на Малин та Ірпінь російські війська втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.

Російська армія на сьомий день війни з Україною зазнала великих втрат та наразі деморалізована.

Про це повідомляється у оперативній інформації станом на 12.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ.

Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що "легкої прогулянки" не вийшло, намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом, але й з цивільними мешканцями, які блокують рух його колон.

На території України перестає діяти російська пропаганда і "освободітєли" усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав.

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал і зупинений.

На Житомирщині – намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки. Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Сіверському напрямку ворог зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Чернігівському напрямку противник зупинений.

На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.

На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8-ї армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці.

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