Відома снайперка бойовиків "ДНР" "Багіра" потрапила в полон: "Наші мене просто покинули"

Снайперку сепаратистів поранено, їй надали медичну допомогу

Снайперка бойовиків "ДНР" із позивним "Багіра" 24 березня потрапила в полон до українських військових.

Про це повідомив український волонтер Влад Іванов.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Волонтер повідомив, що снайперку сепаратистів поранено, їй надали медичну допомогу.

"Багіра" поскаржилася на зраду бойовиків

Він уточнює, що "Багіра" станом на 24.03.2022 перебуває у полоні ЗСУ, вона поранена і медична допомога надана. За даними української розвідки, снайпер "ДНР" з 2014 року пройшов служить у складі підрозділів "НМ ДНР". На її рахунку чимало занапащених життів як військовослужбовців ЗС України, так і мирного, неугодного владі "ДНР", населення Донбасу — близько 40 осіб.

Волонтер зазначає, що "Багіра" йде на контакт та співпрацює зі слідчими органами України. Також вона передає привіт "командирові взводу "ДНР" старшому лейтенанту Зуйко/Сметаніні Олені Сергіївні "Гюрза"". Так, "Багіра" зазначає:

"Кинули. Знаючи, що я поранена і маючи можливість забрати мене — просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", - поскаржилася снайперка.

Нагадаємо, що раніше російський військовий здав свій танк ЗСУ. Він отримав добрі умови утримання. Також він отримає 10 тисяч доларів після війни та можливість податися на громадянство.

Щоб здати військову техніку, росіяни можуть звертатися в Телеграм-канали Вантаж 200 та Шукай своїх.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно здатися в полон російським військовим.

Нагадуємо, що здатися можна:

Збройним силам України,

Силам тероборони України

Національної поліції України,

Служба безпеки України.

Телефони для зв’язку з українськими військовими — +380665803498 або +380931192984.