"Перемога на полі бою": у ЄС зробили резонансну заяву про війну в Україні

Верховний представник ЄС заявив, що Україна виграє війну на полі бою

Верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після свого візиту до Києва у п'ятницю, 8 квітня, побажав, щоб російсько-український конфлікт було вирішено військовим шляхом.

"Ця війна буде виграна на полі бою", — написав Боррель у Twitter.

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Треба відмітити, що заява про пріоритетність воєнної перемоги над політико-дипломатичним вирішенням конфлікту лідери ЄС не робили під час війни в Югославії, ні в Лівії, ні в Афганістані.

Також Боррель поділився планами щодо стримування російської агресії в Україні і Європі: "Я повертаюся з чітким списком справ:

Ця війна буде виграна на полі бою. Додаткові 500 мільйонів євро виділяються. Поставки зброї відбуватимуться з урахуванням потреб України. Жорстокий напад росії на беззахисних мирних жителів у Краматорську знову показує повну неповагу кремля до людського життя. Це лише посилить нашу підтримку Україні. Зустріч завтра з прокурором Міжнародного кримінального суду для обговорення індивідуальної підтримки, включно з Консультативною місією ЄС в Україні. Нам потрібно продовжувати посилювати тиск на росію. Ми вже ввели масштабні санкції, але потрібно зробити більше в енергетичному секторі, зокрема щодо нафти. У понеділок я скликаю Раду ЄС із закордонних справ FAC, щоб обговорити наступні кроки".

Нагадаємо, що у суботу, 9 квітня, до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Зазначимо, що візит Джонсона став для ЗМІ несподіванкою — він ніде не анонсувався.

Раніше Джонсон публічно заявив, що британці збираються надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільйони гривень. Серед нього будуть і зенітні комплекси Starstreak.