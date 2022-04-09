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"Перемога на полі бою": у ЄС зробили резонансну заяву про війну в Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — Володимир Зеленський та Жозеп Боррель Новина оновлена 09 квітня 2022, 18:45
На фото — Володимир Зеленський та Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС заявив, що Україна виграє війну на полі бою

Верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після свого візиту до Києва у п'ятницю, 8 квітня, побажав, щоб російсько-український конфлікт було вирішено військовим шляхом.

"Ця війна буде виграна на полі бою", — написав Боррель у Twitter.

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Треба відмітити, що заява про пріоритетність воєнної перемоги над політико-дипломатичним вирішенням конфлікту лідери ЄС не робили під час війни в Югославії, ні в Лівії, ні в Афганістані.

Також Боррель поділився планами щодо стримування російської агресії в Україні і Європі: "Я повертаюся з чітким списком справ:

  1. Ця війна буде виграна на полі бою. Додаткові 500 мільйонів євро виділяються. Поставки зброї відбуватимуться з урахуванням потреб України.
  2. Жорстокий напад росії на беззахисних мирних жителів у Краматорську знову показує повну неповагу кремля до людського життя. Це лише посилить нашу підтримку Україні. Зустріч завтра з прокурором Міжнародного кримінального суду для обговорення індивідуальної підтримки, включно з Консультативною місією ЄС в Україні.
  3. Нам потрібно продовжувати посилювати тиск на росію. Ми вже ввели масштабні санкції, але потрібно зробити більше в енергетичному секторі, зокрема щодо нафти.
  4. У понеділок я скликаю Раду ЄС із закордонних справ FAC, щоб обговорити наступні кроки".

Нагадаємо, що у суботу, 9 квітня, до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Зазначимо, що візит Джонсона став для ЗМІ несподіванкою — він ніде не анонсувався.

Раніше Джонсон публічно заявив, що британці збираються надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільйони гривень. Серед нього будуть і зенітні комплекси Starstreak.

Теги:
#Україна #ЄС #Війна #Жозеп Боррель
На фото — Володимир Зеленський та Жозеп Боррель
Новини Європи
"Перемога на полі бою": у ЄС зробили резонансну заяву про війну в Україні
Дата публікації
Дата публікації
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На фото — Володимир Зеленський та Жозеп Боррель
"Перемога на полі бою": у ЄС зробили резонансну заяву про війну в Україні
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