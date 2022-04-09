У Пентагоні розповіли, хто ж наніс удар по вокзалу у Краматорську

Кількість загиблих перевалила за пів сотні

Ракета, котра завдала смертельного удару по залізничному вокзалу Краматорська у п'ятницю, 8 квітня, дійсно була випущена російськими військовослужбовцями. Інформацію вдалося підтвердити за допомогою американської розвідки, про що було повідомлено на закритому брифінгу Міноборони США, що проводився для преси.

Новину ж опублікувало "Радіо Свобода".

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"Ми не купилися на заперечення росіян щодо того, що вони не несуть відповідальності [за атаку по Краматорську — ред.]. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, щойно надійшло повідомлення про наслідки", — заявив один із високопоставлених чиновників Пентагону.

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Додамо, що Міноборони США також попереджають: окупаційна армія збирається якнайшвидше здійснити наступ на Краматорськ. Для цього може бути задіяна створена у минулому році 18-а мотострілкова дивізія. Такі висновки американці роблять зі спостережень за переміщеннями техніки у цьому регіоні.

Додамо, що згідно з вечірніми даними щодо кількості жертв ракетного обстрілу Краматорська, число загиблих сягнуло 52 осіб. Серед них — п'ятеро дітей.

Також зазначимо, що загалом на Донеччині лише за добу 8 березня було зруйновано 11 різних об'єктів. Вісім із них є житловими будинками у різних населених пунктах області. Найбільше постраждали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте, Кремінна. Також продовжуються атаки на Попасне і Рубіжне.

Обстріляна багатоповерхівка у Сєвєродонецьку

Нагадаємо, що атака на Краматорськ відбулася в день, коли місцеві жителі масово намагалися евакуюватися з міста після прохання від влади. На жаль, випущена ракета поцілила у натовп, через що загинуло і травмувалося чимало людей.

При цьому росіяни намагалися спочатку почали хизуватися скоєним, а потім масово почали змінювати поширену інформацію. Таким чином окупанти сподівалися приховати свою причетність до злочину.