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У Пентагоні розповіли, хто ж наніс удар по вокзалу у Краматорську

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Смерть і кров українців - на руках окупантів Новина оновлена 09 квітня 2022, 09:15
Смерть і кров українців - на руках окупантів

Кількість загиблих перевалила за пів сотні

Ракета, котра завдала смертельного удару по залізничному вокзалу Краматорська у п'ятницю, 8 квітня, дійсно була випущена російськими військовослужбовцями. Інформацію вдалося підтвердити за допомогою американської розвідки, про що було повідомлено на закритому брифінгу Міноборони США, що проводився для преси.

Новину ж опублікувало "Радіо Свобода".

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"Ми не купилися на заперечення росіян щодо того, що вони не несуть відповідальності [за атаку по Краматорську — ред.]. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, щойно надійшло повідомлення про наслідки", — заявив один із високопоставлених чиновників Пентагону.

Додамо, що Міноборони США також попереджають: окупаційна армія збирається якнайшвидше здійснити наступ на Краматорськ. Для цього може бути задіяна створена у минулому році 18-а мотострілкова дивізія. Такі висновки американці роблять зі спостережень за переміщеннями техніки у цьому регіоні.

Додамо, що згідно з вечірніми даними щодо кількості жертв ракетного обстрілу Краматорська, число загиблих сягнуло 52 осіб. Серед них — п'ятеро дітей.

Також зазначимо, що загалом на Донеччині лише за добу 8 березня було зруйновано 11 різних об'єктів. Вісім із них є житловими будинками у різних населених пунктах області. Найбільше постраждали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте, Кремінна. Також продовжуються атаки на Попасне і Рубіжне.

Обстріляна багатоповерхівка у Сєвєродонецьку
Обстріляна багатоповерхівка у Сєвєродонецьку

Нагадаємо, що атака на Краматорськ відбулася в день, коли місцеві жителі масово намагалися евакуюватися з міста після прохання від влади. На жаль, випущена ракета поцілила у натовп, через що загинуло і травмувалося чимало людей.

При цьому росіяни намагалися спочатку почали хизуватися скоєним, а потім масово почали змінювати поширену інформацію. Таким чином окупанти сподівалися приховати свою причетність до злочину.

Теги:
#Україна #США #Росія #Донецька область #Війна #Донбас #Краматорськ
Смерть і кров українців - на руках окупантів
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У Пентагоні розповіли, хто ж наніс удар по вокзалу у Краматорську
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