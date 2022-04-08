Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив, чому росія завдає ударів по скупченнях мирних українців

Пекельний обстріл краматорського залізничного вокзалу рашистами, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло близько 50 людей, а поранених під 90 — не випадковість, не "промах", а цілеспрямований удар по мирному населенню.

На першому етапі війни путінці думали, що їх зустрічатимуть квітами. І що "взяття України" буде легкою прогулянкою. Відповідно, йшли вони бравурно, із парадною формою, "на понтах".

Через місяць, коли вони отримали відлуп практично на всіх напрямках і навіть у захоплених містах стикаються з масовими громадянськими протестами, рашисти змінили тактику. Ми маємо зовсім іншу реакцію Кремля, ніж спочатку. Зовсім інші меседжі від російських пропагандистів усіх мастей та калібрів. Тепер вони розганяють тезу у стилі – "фашисти" та "нацисти" не лише українське керівництво та "азовці". Весь український народ – це "фашист".

Звідси і показові звірства. На Київщині, де, відступаючи, окупанти стратили мирне населення. У Краматорську сьогодні – коли цілеспрямовано вдарили ракетою по переповненому залізничному вокзалу.

По-перше – це помста. Помста всім українцям. За те, що не здалися. І не здаються. За те, що громадянські вважають за краще виїхати куди подалі, ніж опинитися під гіпотетичним приходом "російського світу".

По-друге – намір залякати людей. За принципом – що більше бомб і ракет впаде на мирних громадян, то швидше українці капітулюють. У тому числі – давлячи на свою владу з метою примусити її до світу за всяку ціну. Аби швидше.

По-третє – росіяни спеціально знищують залізничні вокзали, дороги, щоб залишити як можна людей у заручниках. Щоб ЗСУ не могли ефективно воювати у "кам’яних джунглях" міст. Адже ми, на відміну від рашистів, не прикриваємось мирними жителями. І чим більше їх залишиться в містах (а влада Луганщини та Донеччини давно закликає до масової евакуації), тим складніше захисникам України даватиме якісну відсіч ворогові. Агресор хоче виманити українських військовослужбовців "у поля", де рашисти матимуть перевагу у живій силі та озброєнні. Плюс – можливість використати авіацію. А коли ЗСУ перебувають у місті, перевага вже у них. І втрати супротивника можуть бути колосальними.