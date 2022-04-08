Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко объяснил, почему россия наносит удары по скоплениям мирных украинцев

Адский обстрел краматорского жд-вокзала рашистами, в результате чего, по последним данным, погибло около 50 человек, а раненых под 90 – не случайность, не "промах", а целенаправленный удар по мирному населению.

На первом этапе войны путинцы думали, что их будут встречать цветами. И что "взятие Украины" будет легкой прогулкой. Соответственно, шли они бравурно, с парадной формой, "на понтах".

Через месяц, когда они получили отлуп практически на всех направлениях и даже в захваченных городах сталкиваются с массовыми гражданскими протестами, рашисты сменили тактику. Мы имеем совсем иную реакцию Кремля, чем изначально. Совсем иные меседжи от российских пропагандистов всех мастей и калибров. Теперь они разгоняют тезис в стиле – "фашисты" и "нацисты" не только украинское руководство и "азовцы". Весь украинский народ – это "фашист".

Отсюда и показательные зверства. В Киевской области, где, отступая, оккупанты казнили мирное население. В Краматорске сегодня – когда целенаправленно ударили ракетой по переполненному железнодорожному вокзалу.

Во-первых – это месть. Месть всем украинцам. За то, что не сдались. И не сдаются. За то, что гражданские предпочитают уехать куда подальше, чем оказаться под гипотетическим приходом "русского мира".

Во-вторых – намерение запугать людей. По принципу – чем больше бомб и ракет упадет на мирных граждан, тем быстрее украинцы капитулируют. В том числе – давя на свою власть с целью принудить ее к миру любой ценой. Лишь бы побыстрее.

В-третьих – россияне специально уничтожают жд-вокзалы, дороги, чтобы оставить как можно людей в заложниках. Чтобы ВСУ не могли эффективно воевать в "каменных джунглях" городов. Ведь мы, в отличие от рашистов, не прикрываемся мирным жителями. И чем больше их останется в городах (а власти Луганщины и Донетчины давно призывают к массовой эвакуации), тем сложнее будет защитникам Украины давать качественный отпор врагу. Агрессор хочет выманить украинских военнослужащих "в поля", где рашисты будут иметь преимущество в живой силе и вооружении. Плюс – возможность использовать авиацию. А когда ВСУ находятся в городе, преимущество уже у них. И потери противника могут быть колоссальными.