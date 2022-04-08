Удар по вокзалу Краматорска: появилось видео запуска ракет оккупантов

В результате атаки погибло несколько десятков человек

Запуск ракет по вокзалу Краматорска днем 8 апреля состоялся с неподконтрольной Украине территории. В донецких Telegram-пабликах уже появились видео, где местные жители успели заснять — сразу два снаряда вылетели со стороны оккупированного россиянами Шахтерска.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на телеканал "Украина 24".

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На записи отчетливо видно два следа в небе от ракет, которые явно были запрограммированы на весьма дальний полет. Это и не удивительно, ведь расстояние по прямой между Шахтерском и Краматорском составляет более 100 километров.

Шахтерск и Краматорск на карте Украины

На свежей карте боев четко видно, что Шахтерск находится на подконтрольной рф территории (ориентир - Попасная)

Отметим, что официального подтверждения тому, что ракеты были выпущены именно из Шахтерска, нет. Более того — россияне цинично отрицают свою причастность к атаке, обвиняя в трагедии ВСУ. При этом по различным новостным пабликам уже началась массовая зачистка изначально опубликованных новостей, где утверждалось, что взрыв в Краматорске — "работа по военным подразделениям украинской армии".

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (18+).

Добавим, что по состоянию на 13:15 сообщалось о 39 погибших, среди которых четверо детей. Еще минимум три десятка людей получили различные травмы и ранения.

На инцидент уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав российских солдат извергами, а их действия — "злом, у которого нет границ". Также он добавил, что все преступники должны быть наказаны, иначе они так и не остановятся.

Также мы писали, что, по мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, такая циничная атака была заранее спланирована, чему могли поспособствовать как разведка БПЛА, так и местные "наводчики".