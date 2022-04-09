Арестович відверто відповів щодо деблокування Маріуполя

Деблокувати місто можна лише за певної переваги

Українські військові вже понад сорок днів героїчно тримають оборону Маріуполя — українського портового міста на сході, який відтягнуло на себе велику кількість російських військ.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович ексклюзивно для "Телеграфа" розповів, як Маріуполь допомагає Україні та в чому проблема з деблокуванням міста від російських загарбників.

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Звільнити Маріуполь можна лише з шестикратною перевагою на ділянці фронту, вважає Арестович. Він нагадує, що місто не просто оточене, навколо нього степ.

На наведеній нижче карті видно, як далеко від міста простягаються окуповані території. Для розуміння масштабу, від Маріуполя до Запоріжжя – 225 км, більша частина маршруту – зайнята росвійськами.

Карта окупованих територій навколо Маріуполя

Арестович вважає, що заяви про готовність йти та деблокувати Маріуполь — не більш ніж гарні політичні слова і про це можуть говорити лише ті, хто не розуміється на військовій справі. У місто не пройти військовими колонами по степу — росавіація з Ростовщини та Криму завдаватиме ударів.

"Навіть американська армія не пішла б", — зазначає політик, нагадуючи про російські частини під Запоріжжям.

Радник голови ОП зазначає, що Україна може втратити Маріуполь, попри боротьбу українських військових. При цьому захисники міста допомагають Україні — вони відтягли у свій бік велику кількість військ. Якби ці російсько-окупаційні війська були на іншому фронті, наприклад у Волновасі, це погіршило б ситуацію.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку голови української розвідки Кирила Буданова, росія не залишить спроб зайняти Маріуполь, а також націлилася на Харків.

На Харківський та Донецький напрямок, зокрема під Ізюм, звідки російські війська можуть атакувати у бік Слов’янська, перекинули ті частини, які раніше відступили на територію росії із Сумської області.