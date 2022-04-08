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Макрон зробив важливу заяву щодо гарантій для України

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Макрон зробив важливу заяву щодо гарантій для України Новина оновлена 08 квітня 2022, 08:51

Макрон зазначив, що й надалі вестиме переговори з путіним.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова стати однією з держав-гарантів безпеки України, згідно з новим міжнародним договором, який на переговорах у Стамбулі 29 березня обговорювали представники України та росії.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті Le Parisien.

"Доведеться будувати світ. Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним із таких гарантів", — сказав Макрон.

Також президент Франції наголосив, що це створювати такий мирний договір можливо лише тоді, коли вдасться досягти припинення вогню. Більш того, Макрон вважає, що необхідно продовжувати переговори з президентом росії. Також політик додав, що готовий і надалі підтримувати контакти з путіним диктатором по Україні.

Раніше постійний представник Великобританії при Організації Об’єднаних Націй Барбара Вудворд підтвердила, що Великобританія готова стати однією з країн-гарантів України, якщо її про це попросять.

Про таку ж готовність стати гарантом безпеки нейтрального статусу України заявили і в МЗС Італії. Проте країна має "умову": міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що Італія стане гарантом у разі, якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО.

Теги:
#Франція #Гарантії #Макрон #Еманнуель Макрон
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