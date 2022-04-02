Італія відповіла, чи готова стати гарантом безпеки для України

Глава МЗС Італії заявив, що вони готові стати гарантом безпеки нейтрального статусу України

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни стати гарантом безпеки у разі, якщо наша країна відмовиться від вступу до НАТО в якості поступки рф для повного припинення війни.

Про це передає La Repubblica.

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"Італійський уряд готовий зробити свій внесок у мирний процес і гарантувати нейтралітет України", — заявив Ді Майо.

Крім того, міністр закордонних справ Італії додав, що Рим націлений на віддалення від російського ринку, зокрема влада Італії готова відмовитися від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що українська делегація під час переговорного процесу у Стамбулі заявила, що відмовлятися від отримання гарантій безпеки та повної територіальної цілісності України не збирається.

Раніше повідомлялося, що російський президент путін у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії заявив, що в Україні нібито поки що не створено умов для припинення війни.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що в Італії пообіцяли допомогти відновити Маріупольський драмтеатр, по якому російська авіація 16 березня завдала удару. На той час у будівлі ховалися сотні мирних жителів Маріуполя, переважно жінки та діти. При цьому відомо, що з обох боків будівлі городяни намалювали два великі написи "Діти", щоб уникнути бомбардування. Втім, росіян це не зупинило.