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Посол в ООН заявив про бажання Британії стати країною-гарантом безпеки України

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд Новина оновлена 30 березня 2022, 07:56
Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд

Великобританія готова допомогти Україні

Постійний представник Великобританії при Організації Об’єднаних Націй Барбара Вудворд підтвердила, що Великобританія готова стати однією з країн-гарантів безпеки України згідно з новим міжнародним договором, який на переговорах у Стамбулі 29 березня обговорювали представники України та росії.

Про це посол ООН заявила після засідання Ради безпеки ООН, яке також відбулося у вівторок, 29 березня.

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"Ми хочемо будь-яким способом, яким можемо, допомогти закінчити війну в Україні, та забезпечити виведення російських військ. " — заявила Вудворд.

Також вона наголосила, що Британія піде на угоду забезпечити гарантії безпеки для України, якщо уряд України про це попросить. Також Вудворд додала, що прем'єр Великобританії Борис Джонсон практично щодня спілкується із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося раніше, 24 березня уряд Британії повідомив про рішення виділити для ЗСУ ще 6 тисяч протитанкових та фугасних ракет, а також виділити на допомогу українським захисникам додатково 33 мільйони доларів.

Теги:
#Україна #Велика Британія
Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд
Новини Європи
Посол в ООН заявив про бажання Британії стати країною-гарантом безпеки України
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Дата публікації
Категорія
Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд
Посол в ООН заявив про бажання Британії стати країною-гарантом безпеки України
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