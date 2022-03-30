Посол в ООН заявил о желании Британии стать страной-гарантом безопасности Украины

Великобритания готова помочь Украине

Постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд подтвердила, что Великобритания готова стать одной из стран-гарантов безопасности Украины, согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители Украины и россии.

Об этом посол ООН заявила после заседания Совета безопасности ООН, которое также прошло во вторник, 29 марта.

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"Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну в Украине, и обеспечить вывод российских войск." — заявила Вудворд.

Также она подчеркнула, что Британия пойдет на соглашение обеспечить гарантии безопасности для Украины, если правительство Украины об этом попросит. Также Вудворд добавила, что премьер Великобритании Борис Джонсон практически каждый день общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее, 24 марта правительство Британии сообщило о решении выделить для ВСУ еще 6 тысяч противотанковых и фугасных ракет, а также выделить на помощь украинским защитникам дополнительно 33 миллиона долларов.