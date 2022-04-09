Зеленський сказав, чи готова ще Україна домовлятися з росією

Україна готова боротися з окупантами і паралельно шукати інші дипломатичні шляхи задля вирішення конфлікту

Попри те, що росія й надалі накопичує війська та бойову техніку у східній та південній частинах держави, Україна все ж відкрита до діалогу із загарбником.

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Відповідну інформацію президент України Володимир Зеленський повідомив у суботу, 9 квітня.

За його словами, російська федерація продовжує накопичення військової техніки та особового складу армії для того, щоб в подальшому захопити ще одну частину української держави та закликав українців готуватися до "складної баталії".

"Йде накопичення військ на сході та півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу перемогу. Ми готові і боротися та паралельно шукати ті чи інші шляхи у дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", — йдеться в тексті заяви глави держави.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри те, що російська федерація не змогла захопити українську столицю — місто Київ, вона вирішила зосередити свої сили на інших напрямках.