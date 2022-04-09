"Еліта" посипалася: російські десантники масово відмовляються воювати

Десантники не хочуть їхати в Україну навіть під загрозою в’язниці

До 60 десантників з російського Пскова відмовилися брати участь у війні в Україні, навіть незважаючи на ризик кримінального переслідування.

Про це повідомляють росЗМІ, передає The Insider.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зазначається, що ці десантники вже воювали проти українців, після чого їх вивезли до Білорусі, а потім повернули до місця постійної дислокації до Пскова. Військовослужбовцям зараз загрожують кримінальним переслідуванням за дезертирство чи невиконання наказу.

"Повітряно-десантні війська росії зазнали важких втрат в Україні, що підірвало їхній колишній "елітний" статус", — пише видання.

За його даними, зараз російські командири не приймають рапорти на звільнення, тому багато хто представляє їх через військову прокуратуру.

Варто зазначити, що російські війська зазнали тяжких втрат з того часу, як вони почали вторгнення в Україну, і в багатьох повідомленнях говориться, що їхній моральний дух погіршується. Нещодавно прессекретар путіна дмитро пєсков зробив рідкісне відверте зізнання в ефірі Sky News, що росія зазнала "значних втрат у військах, і це величезна трагедія для нас".

Після гучної заяви дмитра пєскова, в росії його порахували зрадником.