Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 26 українців
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У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф відбувся третій обмін полоненими між Україною та росією.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.
"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", — заявила Верещук.
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