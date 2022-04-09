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Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 26 українців

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ірина Верещук Новина оновлена 09 квітня 2022, 20:12
Ірина Верещук

У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф відбувся третій обмін полоненими між Україною та росією.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", — заявила Верещук.

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