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В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці Новина оновлена 01 квітня 2022, 18:43

Українська влада врятувала 86 військовослужбовців ЗСУ

В п’ятницю, 1 квітня, в Запорізькій області відбувся обмін полоненими.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці. Слава Україні", — розповів Тимошенко.

Нагадаємо, що з полону повернувся автор фрази "російський військовий корабель, йди на ***". Легендарного прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у самій Запорізькій області українські захисники "вибили" із населених пунктів російських окупантів, які "кошмарили" населення деякий час. У Затишші, Веселому, Зеленому Гаю, Червоному та Малинівці не залишилося загарбників.

Теги:
#Українці #Запорізька область #Полонені #ЗСУ
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
Україна
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
Дата публікації
Дата публікації
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В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
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