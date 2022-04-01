В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці

Українська влада врятувала 86 військовослужбовців ЗСУ

В п’ятницю, 1 квітня, в Запорізькій області відбувся обмін полоненими.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці. Слава Україні", — розповів Тимошенко.

Нагадаємо, що з полону повернувся автор фрази "російський військовий корабель, йди на ***". Легендарного прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у самій Запорізькій області українські захисники "вибили" із населених пунктів російських окупантів, які "кошмарили" населення деякий час. У Затишші, Веселому, Зеленому Гаю, Червоному та Малинівці не залишилося загарбників.